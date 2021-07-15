Участкового убили и сожгли вместе с авто на Алтае

Правоохранители задержали жителя Алтайского края по подозрению в убийстве участкового, тело которого нашли в сожженном автомобиле, сообщает СУ СК региона.

Накануне, 14 июля, уполномоченный полиции по работе выехал на служебном автомобиле и не вернулся. Его начали искать, а днем уже 15 июля в районе поселка Гоньба города Барнаула обнаружили его тело и сожженный автомобиль.

Уголовное дело возбудили по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка).

По подозрению в совершении убийства уже задержан местный житель. Сейчас следователи и следователи-криминалисты СК работают на месте происшествия, выясняется мотив и способ совершения преступления.