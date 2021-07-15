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Дума рассмотрит законопроект о штрафах за выброшенных питомцев

Источник:
ТАСС
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Госдума рассмотрит проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, в том числе включающий введение штрафа до 30 тысяч рублей за выброшенных домашних питомцев, рассмотрит Госдума, сообщает пресс-служба думского комитета по госстроительству и законодательству.

«Сегодня в Государственную думу внесен проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", направленный на защиту животных», — говорится в сообщении.

Так, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, предлагается ввести штраф в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч рублей для должностных лиц, до 30 тысяч рублей для юридических лиц.

По законопроекту, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния гражданам может грозить штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч рублей, юридическим лицам — до 100 тысяч рублей.

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