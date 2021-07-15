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Сибирские регионы попали в рейтинг «коронавирусных паникеров»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Эксперты Центра политконъюнктуры составили рейтинг «коронавирусной паники» в регионах РФ. В топе-20 оказались Новосибирская область и Кузбасс.

«Наблюдается рост интереса граждан к третьей волне, россияне чаще всего ищут в интернете информацию о вакцинации и ограничительных мерах, применяемых властями … Пока уровень тревоги не достиг показателей второй волны пандемии», – сказано в описании исследования.

Больше всего пандемию в Сети обсуждают пользователи из столичных регионов. Также обсуждения в соцсетях на эту тему часто встречаются в Свердловской области и Краснодарском крае.

Ни один из сибирских регионов не вошел в первую десятку паникующих по поводу коронавируса. Новосибирская область заняла в рейтинге 11-ю строчку, Кемеровская область – 15-ю.

Тема: Коронакризис
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