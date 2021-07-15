Раздел «Академия» появился в Wink

Новый раздел «Академия» появился в видеосервисе Wink, где собрана коллекция развивающего контента для зрителей всех возрастов.

Здесь можно найти увлекательные видеолекции от Arzamas, «Прямой речи», «Нетологии» и «Синхронизации», а также подборку документальных и научно-популярных фильмов, познавательных телеканалов и даже аудиокниг. Есть и эксклюзивный контент, например, видеоверсии знаменитых концертов «Классика на Дворцовой».

В «Академии» собраны лекции по истории литературы и живописи, важнейшие научные открытия, психологию и другие направления. Отдельная рубрика включает лекции по развитию профессиональных и личных навыков: тайм-менеджменту, искусству переговоров, подготовке к собеседованию.

Новый раздел оптимален для изучения иностранных языков с помощью видеолекций или аудиокниг. Для того, чтобы закрепить знания, есть ссылки на телеканалы на иностранных языках, представленные в Wink (английский, немецкий, французский, китайский, японский).

В рубрике «Документальные фильмы и сериалы» собраны истории про живую природу, знаменитых людей, загадки Вселенной и, конечно, рассказывает о коронавирусах.