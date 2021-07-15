НАВЕРХ

Раздел «Академия» появился в Wink

Источник:
Sibnet.ru
335 0
Фото: © Sibnet.ru

Новый раздел «Академия» появился в видеосервисе Wink, где собрана коллекция развивающего контента для зрителей всех возрастов.

Здесь можно найти увлекательные видеолекции от Arzamas, «Прямой речи», «Нетологии» и «Синхронизации», а также подборку документальных и научно-популярных фильмов, познавательных телеканалов и даже аудиокниг. Есть и эксклюзивный контент, например, видеоверсии знаменитых концертов «Классика на Дворцовой».

В «Академии» собраны лекции по истории литературы и живописи, важнейшие научные открытия, психологию и другие направления. Отдельная рубрика включает лекции по развитию профессиональных и личных навыков: тайм-менеджменту, искусству переговоров, подготовке к собеседованию.

Новый раздел оптимален для изучения иностранных языков с помощью видеолекций или аудиокниг. Для того, чтобы закрепить знания, есть ссылки на телеканалы на иностранных языках, представленные в Wink (английский, немецкий, французский, китайский, японский).

В рубрике «Документальные фильмы и сериалы» собраны истории про живую природу, знаменитых людей, загадки Вселенной и, конечно, рассказывает о коронавирусах. 

Еще по теме
Телеканалы «Sony» сменили названия
Трансформируй свое ТВ: почему стоит перейти в Wink
Двое суток на возврат: как обменять фильм в Wink
Тариф «Игровой» обновит набор бонусов для геймеров
смотреть все
Новости #Новости #Интернет
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Двое суток на возврат: как обменять фильм в Wink
Если зрителю не нравится купленный или арендованный фильм в Wink он может обменять его на другой в течение 48 часов бесплатно. Обмен занимает меньше минуты
info.sibnet.ru
Выключить все: что опасно во время грозы
Нужно ли выключать бытовые приборы и компьютер в грозу? Как спастись от молнии в лесу или машине? Можно ли звонить под раскаты грома?
 info.sibnet.ru
#Wink
Игровой телевизор: зачем геймеру приставка Wink+
Приставка Wink+ от Ростелекома с сервисом облачных игр заменит сразу телевидение, онлайн-кинотеатр, а также мощный игровой компьютер
 info.sibnet.ru
#Wink
Wink: самый многофункциональный видеосервис
Wink — не просто онлайн-кинотеатр. Кроме внушительной подборки сериалов и фильмов (там их больше 50 тысяч), он предлагает доступ к телеканалам, в том числе эксклюзивным
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
30 июня
Что делать, если Wink не работает на Smart TV
24 июня
Трансформируй свое ТВ: почему стоит перейти в Wink
21 июня
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
15 июня
Двое суток на возврат: как обменять фильм в Wink
 Смотреть все