Вальяжный медведь прогулялся по перрону в Забайкалье

Камера видеонаблюдения зафиксировала медведя на станции Икабья в Каларском районе Забайкалья. Судя по видео, косолапый вальяжно прошелся по перрону, не обращая внимания на пассажиров.

Хищник вышел из тайги к людям не в поисках пропитания, а ради интереса. Не смутил медведя и стоящий в опасной близости человек, пишет РТК Забайкалья на своей странице в Instagram.

Этим летом косолапые в Сибири часто выходят к людям. При этом хищники не голодают, в лесу много еды. По мнению специалистов, в предыдущие годы в тайге также было достаточно пищи для медведей, и численность хозяев тайги выросла. Они инспектируют новые территории и порой выходят к людям.

Так, в Бурятии в июле возле Этнографического музея заметили следы косолапого, в июне турист и медведь испугались друг друга на побережье Байкала. О выходе хищников к людям предупреждали в Красноярском крае, Хакасии и Приангарье.