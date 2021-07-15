НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Вальяжный медведь прогулялся по перрону в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
252 0

Камера видеонаблюдения зафиксировала медведя на станции Икабья в Каларском районе Забайкалья. Судя по видео, косолапый вальяжно прошелся по перрону, не обращая внимания на пассажиров.

Хищник вышел из тайги к людям не в поисках пропитания, а ради интереса. Не смутил медведя и стоящий в опасной близости человек, пишет РТК Забайкалья на своей странице в Instagram.

Этим летом косолапые в Сибири часто выходят к людям. При этом хищники не голодают, в лесу много еды. По мнению специалистов, в предыдущие годы в тайге также было достаточно пищи для медведей, и численность хозяев тайги выросла. Они инспектируют новые территории и порой выходят к людям.

Так, в Бурятии в июле возле Этнографического музея заметили следы косолапого, в июне турист и медведь испугались друг друга на побережье Байкала. О выходе хищников к людям предупреждали в Красноярском крае, Хакасии и Приангарье. 

Еще по теме
Редкая кряква попала на фото в Красноярском крае
Ученые сфотографировали прозрачное существо в океане
Потомство конфискованных балобанов выпустят на Алтае
Лисы повадились обманывать туристов на Байкале
смотреть все
Забайкалье #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Годовалого ребенка зарезали в Бурятии в доме у пьяной бабушки
Пьяный водитель в Забайкалье покусал сотрудника ГИБДД
Вальяжный медведь прогулялся по перрону в Забайкалье
Три машины столкнулись на трассе в Хакасии
Самое популярное
Найден простой способ установить Windows 11 на старые компьютеры
Полицейский после отказа от секса разослал интимные фото школьницы
Путин поддержал создание казачьих подразделений
Начались серийные поставки «Терминатора-2» в российскую армию
Обсуждение (0)
Картина дня
Раскрыто содержание разговора Путина и Керри
Начался прием заявлений на «школьные» выплаты
Захарова обрисовала ситуацию в Афганистане словами Жванецкого
Роструд уточнил правила отстранения непривитых сотрудников
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Как шорты укорачивают карьеру, или В каком виде дела делаются
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

Muzykant

Точно власти в другом измерении находятся.У нас только ищут возможность,как можно меньше заплатить.

Иркут 69

Почему после? Эти так называемые "выборы" никак не связаны с результатом, а следовательно рост инфляции...

~ST~

так вот оно кто был против новой конституции
Sibnet.Ru