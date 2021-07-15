Вальяжный медведь прогулялся по перрону в Забайкалье

Камера видеонаблюдения зафиксировала медведя на станции Икабья в Каларском районе Забайкалья. Судя по видео, косолапый вальяжно прошелся по перрону, не обращая внимания на пассажиров.
Хищник вышел из тайги к людям не в поисках пропитания, а ради интереса. Не смутил медведя и стоящий в опасной близости человек, пишет РТК Забайкалья на своей странице в Instagram.
Этим летом косолапые в Сибири часто выходят к людям. При этом хищники не голодают, в лесу много еды. По мнению специалистов, в предыдущие годы в тайге также было достаточно пищи для медведей, и численность хозяев тайги выросла. Они инспектируют новые территории и порой выходят к людям.
Так, в Бурятии в июле возле Этнографического музея заметили следы косолапого, в июне турист и медведь испугались друг друга на побережье Байкала. О выходе хищников к людям предупреждали в Красноярском крае, Хакасии и Приангарье.
Maniac.Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....
MuzykantТочно власти в другом измерении находятся.У нас только ищут возможность,как можно меньше заплатить.
Иркут 69Почему после? Эти так называемые "выборы" никак не связаны с результатом, а следовательно рост инфляции...
~ST~так вот оно кто был против новой конституции