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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Сразу несколько новых российских подлодок вышли на испытания

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба АО ЦКБ МТ Рубин

Сразу несколько атомных подводных лодок (АПЛ) разных проектов одновременно проходят испытания в море, говорится в сообщении АО ПО «Севмаш».

«Атомные подводные лодки 4-го поколения проектов "Ясень-М" и "Борей-А", построенные на "Севмаше", проходят активную навигацию. Сразу несколько кораблей проверяют системы и механизмы в море», — говорится в сообщении.

Впервые за последние десятилетия морские испытания проходят сразу несколько ракетоносцев разных проектов, уточнили на предприятии. «Некоторые АПЛ после завершения строительства в эллинге впервые вышли в море, другие в этом году продолжили проверку систем и механизмов», — отмечается в сообщении.

В начале июля источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что атомная подводная лодка «Новосибирск» проекта 885М «Ясень-М» впервые вышла в Белое море на заводские ходовые испытания.

Также источник сообщал ТАСС, что атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») впервые вышел в море на испытания 30 мая, в середине июня он вернулся на базу.

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Оборона #Оружие #ОПК #Армия
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Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

~ST~

так вот оно кто был против новой конституции

fydor55

Они давно выдают желаемое за действительное

pepelmetal

Какая им зелёная энергия))) они построить то ничего не в состоянии
Sibnet.Ru