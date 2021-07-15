Три десятка вагонов сошли с рельсов в Забайкалье

Пассажирские поезда в Забайкалье задерживаются из-за схода трех десятков вагонов грузовых поездов на перегоне Нанагры – Урюм. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги.

В четверг в 1.20 по местному времени (в 19:20 мск) на железной дороге опрокинулось 34 вагона двух грузовых поездов, перекрыв проезд. Сейчас задерживаются пассажирские поезда дальнего следования №2 Москва – Владивосток и №392 Чита – Благовещенск.

Отменены пригородные поезда Ксеньевская–Зилово и Зилово–Ксеньевская. Пассажиров электричек перевозят автомобильным транспортом. Оставшихся в поездах дальнего следования обеспечили водой и дополнительным питанием.

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. По данным регионального ГУ МЧС на ликвидации последствий работает 343 человека и 50 единиц техники.