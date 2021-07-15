Задержана продавец поддельных сертификатов о прививках

Полицейские задержали 58-летнюю жительницу Новосибирска, которая незаконно изготовила и сбыла гражданину за 10 тысяч рублей поддельный сертификат, подтверждающий наличие профилактических прививок от COVID-19, сообщает ГУ МВД по региону.

Фиктивный документ женщина попросила передать своего бывшего соседа, с которым хорошо общалась. Якобы она уезжала отдыхать на курорт и никак не могла сама вручить документ знакомому. Во время спецоперации в момент передачи поддельного сертификата тот был изъят из незаконного оборота. Женщину задержали чуть позже по месту нового проживания в Кировском районе Новосибирска.

Возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).

В квартире подозреваемой нашли 57 печатей различных медицинских учреждений Новосибирска, из них 24 именные печати врачей, сотовый телефон, три банковские карты, а также документы, имеющие значение по уголовному делу.

Подозреваемая уже призналась. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.