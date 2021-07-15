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Захарова обрисовала ситуацию в Афганистане словами Жванецкого

Источник:
ТАСС
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Фото: © mzakharovamid; instagram.com/mzakharovamid

Официальный представитель МИД России Мария Захарова словами Михаила Жванецкого отреагировала на планы США начать в конце июля эвакуацию граждан Афганистана, оказывавшим поддержку американским силам.

«Вспомнился Жванецкий: "Отрегулировал. Все вот так — хоть не приходи, полный порядок". Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Все вот так», — цитирует ТАСС Захарову.

Президент США Джо Байден заявлял, что американские власти начнут позднее в текущем месяце эвакуацию воздушным транспортом тех граждан Афганистана, которые оказывали поддержку силам США. В июле власти начнут авиационные рейсы с целью переселения решивших покинуть свою страну афганцев, подавших заявления на получение специальной иммиграционной визы США, а также их семей.

По данным американских СМИ, около 18 тысяч афганцев, помогавших американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и еще порядка 53 тысяч членов их семей надеются получить иммиграционные визы в США.

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