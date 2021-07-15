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Начался прием заявлений на «школьные» выплаты

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Прием заявлений на единовременную выплату в 10 тысяч рублей для детей школьного возраста стартовал в России в четверг, 15 июля.

Президент России Владимир Путин в июле подписал указ, согласно которому все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей на каждого такого ребенка. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе.

Подать заявление на выплату можно будет дистанционно через портал госуслуг либо лично обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда России. При подаче заявления онлайн никаких дополнительных документов не потребуется, сообщали в Минтруде.

Минцифры и Минтруд 11 июля запустили новый механизм проактивного уведомления пользователей портала «Госуслуг» о новых единовременных выплатах. Так, 12,5 миллиона родителей, зарегистрированных на госуслугах, получили рассылку от портала с предзаполненными документами на «школьную» выплату.

Перечисление «школьных» выплат начнется с 16 августа, и большинство семей получат деньги именно в этот день. Саму выплату можно будет получить только безналично на карту любой платежной системы. Обратиться за выплатой можно будет до конца октября текущего года.

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