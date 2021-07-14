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ЦИК завершил прием документов на выборы в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центризбирком России завершил прием документов от политических партий, необходимых для федерального избирательного списка кандидатов и списка кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы.

Необходимые бумаги представили 15 партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Родина», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Единая Россия», Партия пенсионеров, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Новые люди», «Зеленая альтернатива», Партия роста, «Яблоко», «Российский общенародный союз» и «Зеленые».

Также 13 июля закончился срок представления документов кандидатами, которые решили баллотироваться в качестве самовыдвиженцев. Они должны были принести бумаги в окружные комиссии соответствующих одномандатных округов.

После утверждения списков для партий и кандидатов начинается этап регистрации. Партии должны предоставить в ЦИК документы, необходимые для регистрации федерального списка кандидатов, одномандатники подают документы для регистрации в комиссии своего одномандатного округа. Подать документы на регистрацию можно с 5 июля до 4 августа.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

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Политика #Россия
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