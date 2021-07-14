ООН подсчитала голодающих россиян

Более девяти миллионов россиян живут в условиях нехватки еды или недостаточного питания, утверждается в докладе о продовольственной безопасности в мире Детского фонда ООН — ЮНИСЕФ, опубликованном на сайте организации.

По данным ЮНИСЕФ за 2018-2020 годы, около 400 тысяч россиян относятся к группе «экстремальной уязвимости» — из-за нехватки денег они ограничивают количество еды, пропускают приемы пищи и фактически находятся на грани голода.

Еще около 8,7 миллиона россиян авторы доклада отнесли к группе умеренной уязвимости — они не пропускают приемы пищи, но в целом заметно сокращают ее потребление. В эту категорию включили тех, кто вынужденно экономит на еде и покупает низкокачественные продукты.

Организация подчеркивает, что опирается на данные официальной российской статистики. При этом также указывается, что проблема голода в мире резко обострилась из-за пандемии коронавируса.

Так, в 2020 году число голодающих достигло 15-летнего максимума из-за сбоев в поставках и роста цен на продовольствие. На конец года голодали 768 миллионов человек — почти 10% населения земли. Больше всего недоедающих в Африке и Южной Азии.