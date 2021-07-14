НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

ООН подсчитала голодающих россиян

Источник:
Sibnet.ru
192 2
Фото: © Sibnet.ru

Более девяти миллионов россиян живут в условиях нехватки еды или недостаточного питания, утверждается в докладе о продовольственной безопасности в мире Детского фонда ООН — ЮНИСЕФ, опубликованном на сайте организации.

По данным ЮНИСЕФ за 2018-2020 годы, около 400 тысяч россиян относятся к группе «экстремальной уязвимости» — из-за нехватки денег они ограничивают количество еды, пропускают приемы пищи и фактически находятся на грани голода.

Еще около 8,7 миллиона россиян авторы доклада отнесли к группе умеренной уязвимости — они не пропускают приемы пищи, но в целом заметно сокращают ее потребление. В эту категорию включили тех, кто вынужденно экономит на еде и покупает низкокачественные продукты.

Организация подчеркивает, что опирается на данные официальной российской статистики. При этом также указывается, что проблема голода в мире резко обострилась из-за пандемии коронавируса.

Так, в 2020 году число голодающих достигло 15-летнего максимума из-за сбоев в поставках и роста цен на продовольствие. На конец года голодали 768 миллионов человек — почти 10% населения земли. Больше всего недоедающих в Африке и Южной Азии.

Еще по теме
Зеленский похвалил статью Путина
Китайское СМИ рассказало, как почувствовать «вкус Сибири»
Германия предостерегла Запад от попыток изоляции России
Евросоюз ответит на «вакцинную дипломатию» России
смотреть все
Политика #Говорят о России
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Забастовку» омских скорых показали в сериале на НТВ
Мэр Омска Фадина рассказала о похудении на 20 кг
«Умную» общую розетку с личным доступом создали в Кузбассе
Травников указал Локтю на лоскутья новосибирских дорог
Самое популярное
Найден простой способ установить Windows 11 на старые компьютеры
Полицейский после отказа от секса разослал интимные фото школьницы
Путин поддержал создание казачьих подразделений
Смартфон получит самый мощный аккумулятор в мире
Обсуждение (2)
Картина дня
ООН подсчитала голодающих россиян
Замену пистолету Стечкина разработают в России
Android 12 превратит смартфоны в игровые консоли
Обнаружены следы самого смертоносного цунами
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Как шорты укорачивают карьеру, или В каком виде дела делаются
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Путин поддержал создание казачьих подразделений
25
МИД объяснил, зачем ведет переговоры с запрещенными талибами
24
Захарова заявила о развале западной версии отравления Навального
21
Навальный рассказал про регулярные обнаженные съемки
20
Суд разъяснил, как законно пользоваться чужой картой
Sibnet.Ru