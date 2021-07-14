Обнаружены следы самого смертоносного цунами

Американские ученые обнаружили следы гигантского разрушительного цунами, возникшего в результате падения астероида, «убившего» динозавров. По расчетам специалистов, высота невероятных волн достигала 1500 метров.

Исследователи проанализировали сейсмические изображения центральной части штата Луизианы и выявили на глубине 1500 метров отпечатки ряби, оставшейся после гигантской волны, которые образуют прямую линию к кратеру Чиксулуб на полуострове Юкатан, пишет Science Alert.

Длина окаменевшей волны ряби достигает 600 метров, а средняя высота — 16 метров. Это рекордный показатель из задокументированных археологами. Спровоцировавшее цунами должно было быть силой более 11 баллов по шкале Рихтера.

Буйство стихии продолжалось несколько дней, а его последствия были катастрофическими для живых организмов, полагают ученые. При этом основной причиной вымирания динозавров послужили долговременные климатические изменения, вызванные падением астероида.