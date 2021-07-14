Android 12 превратит смартфоны в игровые консоли

Операционная система Android 12 получит полезные функции для геймеров, которые превратят смартфоны в игровые консоли. В частности, Android 12 позволит запускать игру до того, как она полностью загрузится.

Время ожидания начала игрового процесса снижено до минимума, игры будут запускаться за секунды, утверждают разработчики. На кнопке «Установить» появится значок молнии, который сигнализирует о том, когда вы можете начать играть.

Тесты показали, что некоторые игры запускаются уже после загрузки 18-20% от общего объема файлов. В Android 12 также появится игровая панель управления с опциями, которые могут пригодиться геймерам.

Например, игрок теперь может нажатием кнопки начать трансляцию игрового процесса на YouTube, посмотреть достижения, сделать скриншот, записать геймплей и вывести на экран счетчик частоты кадров.

Google также представил инструменты Android Game Developer Kit для создания и оптимизации мобильных игр. Благодаря новым интерфейсам API геймеры могут оптимизировать игру, уделяя приоритетное внимание увеличению времени автономной работы или частоте кадров.