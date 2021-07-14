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Замену пистолету Стечкина разработают в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Vitaly V. Kuzmin / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Концерн «Калашников» разработает пистолет-пулемет для замены автоматического пистолета Стечкина (АПС), сообщил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

По его словам, в новом образце будут применены технологии новейшего пистолета Лебедева. «Это, скорее, будет категория субкомпактного пистолета-пулемета», — сказал Уржумцев в интервью ТАСС.

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Он отметил, что в настоящее время ведется отработка технических требований к новому образцу. «Отработку требований мы сейчас ведем с потенциальными заказчиками, которые заинтересованы в данном классе стрелкового оружия», — добавил главный конструктор.

Автоматический пистолет Стечкина — единственный советский образец субкомпактного автоматического оружия и один из наиболее популярных в мире в данном классе стрелкового оружия. Пистолет Лебедева — новейший образец компактного стрелкового оружия разработки «Калашникова».

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Оборона #Оружие #ОПК
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