Документальный фильм про нестареющего Тома Круза покажет Первый канал

Фильм-биография «Том Круз: Вечная молодость» выйдет на
Первом канале 16 июля и полноценно раскроет личность актера, сообщила пресс-служба
телеканала.
Документальный фильм про 40-летнего Тома Круза попытается
раскрыть личность человека, стоящего за кинообразом бесстрашного мачо. Несмотря
на то, что актер долгое время был и остается одной из самых высокооплачиваемых
звезд Голливуда.
Том Круз — сложная фигура, полная тайн и сомнений, чьи
разводы и саентологические убеждения регулярно служат пищей для таблоидов.
Фильм «Том Круз: Вечная молодость» покажут 16 июля в 00.35
на Первом канале.
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