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Документальный фильм про нестареющего Тома Круза покажет Первый канал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Yukie tada / CC BY-SA 4.0

Фильм-биография «Том Круз: Вечная молодость» выйдет на Первом канале 16 июля и полноценно раскроет личность актера, сообщила пресс-служба телеканала.

Документальный фильм про 40-летнего Тома Круза попытается раскрыть личность человека, стоящего за кинообразом бесстрашного мачо. Несмотря на то, что актер долгое время был и остается одной из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда.

Том Круз — сложная фигура, полная тайн и сомнений, чьи разводы и саентологические убеждения регулярно служат пищей для таблоидов.

Фильм «Том Круз: Вечная молодость» покажут 16 июля в 00.35 на Первом канале.


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Топ комментариев

Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

Muzykant

Точно власти в другом измерении находятся.У нас только ищут возможность,как можно меньше заплатить.

fydor55

Они давно выдают желаемое за действительное

great_america

Это они так изощренно издеваются над россиянами.
Sibnet.Ru