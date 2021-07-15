Документальный фильм про нестареющего Тома Круза покажет Первый канал

Фильм-биография «Том Круз: Вечная молодость» выйдет на Первом канале 16 июля и полноценно раскроет личность актера, сообщила пресс-служба телеканала.

Документальный фильм про 40-летнего Тома Круза попытается раскрыть личность человека, стоящего за кинообразом бесстрашного мачо. Несмотря на то, что актер долгое время был и остается одной из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда.

Том Круз — сложная фигура, полная тайн и сомнений, чьи разводы и саентологические убеждения регулярно служат пищей для таблоидов.

Фильм «Том Круз: Вечная молодость» покажут 16 июля в 00.35 на Первом канале.