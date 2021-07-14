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Мэр Омска Фадина рассказала о похудении на 20 кг

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Омское отделение партии "Единая Россия"

Мэр Омска Оксана Фадина на своей странице в соцсети сообщила, что поставила прививку от коронавируса, а перед этим похудела на 20 килограммов.

Фадина сообщила «ВКонтакте» о том, что поставила прививку от коронавируса, на что подписчики спросили, почему она не сделала этого раньше.

«Были проблемы со здоровьем, пришлось сбросить вес – минус 20 килограммов. Стабилизировать давление. Потом был праймериз, за два месяца объехала 18 районов не снижая темп основной работы и выходных не было совсем. Теперь освободилось время наконец-то в графике и выходные, чтобы после прививки автономно побыть дома», – ответила Фадина.

Во вторник мэр Омска подала документы в Избирательную комиссию Омской области для выдвижения в депутаты Государственной Думы.

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