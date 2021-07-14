НАТО решило доказать, что Черное море не «бассейн Путина»

Учения «Морской бриз — 2021» (Sea Breeze 2021) станет важным сигналом Запада в адрес России о том, что он не даст свое согласие на её доминирование в Черном море, считает политический эксперт Петар Петрович.

В Черном море с 28 июня по 10 июля проходили военные маневры Sea Breeze 2021. Участие в них приняли Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция и Латвия.

«Попытка перезагрузки отношений с Россией, инициированная Байденом, не отразилась на позиции альянса в решимости отстаивать безопасность своих союзников», — приводит портал TVP слова Петровича.

По его словам, это были самые масштабные учения «Морской бриз» с 1997 года, то есть с момента их запуска. «В этом году они наглядно продемонстрировали Кремлю, что он может спокойно отбросить мечты о взятии контроля над всем бассейном Черного моря, поскольку это не "частный бассейн Путина"», — отметил эксперт.

Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент с британским эсминцем, нарушившим российскую границу у берегов Крыма, заявил, что если бы российские корабли потопили его, третья мировая война все равно бы не началась.

«Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели или пришли по воде — это они пришли к нашим границам и нарушили наше территориальное море», — сказал российский лидер.