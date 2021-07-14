Фильм «На игле» Бойла впервые в России покажут в кинотеатрах

Фильм «На игле» режиссера Дэнни Бойла 1995 года впервые покажут в российских кинотеатрах, премьера состоится 15 июля.

«На игле» — история четырех друзей-наркоманов в Эдинбурге 1990-х годов. Кто-то из них пытается завязать, а кто-то озабочен только тем, как достать очередную дозу.

Фильм снят по мотивам одноименного романа Ирвина Уэлша. Чтобы сыграть человека, который сидит на наркотиках, Юэну МакГрегору пришлось сидеть на диете, которая исключала любые алкогольные и молочные продукты. Лишь через два месяца ему удалось сбросить вес.