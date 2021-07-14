Появились слухи о госпитализации Боярского с коронавирусом

Народный артист Михаил Боярский попал в больницу с
коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме, сообщили в Театре им.
Ленсовета.
«В больнице Миша. У него легкое течение болезни, потому что
он привитый», — сказали ТАСС в театре.
Артист находится в одной из больниц Санкт-Петербурга около
двух дней. По информации СМИ, сам артист сообщил, что чувствует себя нормально.
Михаил Боярский прокомментировал информацию, но не уточнил,
что у него со здоровьем. «У вас неверные сведения», — сказал он телеканалу «Звезда»
о своей госпитализации. Представители артиста уточнили, что Боярский находится
на домашнем лечении и у него лишь подозревают Covid.