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Появились слухи о госпитализации Боярского с коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © boyarskiy_official, instagram.com/boyarskiy_official

Народный артист Михаил Боярский попал в больницу с коронавирусом, болезнь протекает в легкой форме, сообщили в Театре им. Ленсовета.

«В больнице Миша. У него легкое течение болезни, потому что он привитый», — сказали ТАСС в театре.

Артист находится в одной из больниц Санкт-Петербурга около двух дней. По информации СМИ, сам артист сообщил, что чувствует себя нормально.

Михаил Боярский прокомментировал информацию, но не уточнил, что у него со здоровьем. «У вас неверные сведения», — сказал он телеканалу «Звезда» о своей госпитализации. Представители артиста уточнили, что Боярский находится на домашнем лечении и у него лишь подозревают Covid.

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