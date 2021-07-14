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Максим Покровский выпустил песню про Диму Билана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Музыкант Максим Покровский записал песню-обращение в Диме Билану в продолжение конфликта с певцом.

В песне коротко рассказана суть конфликта Покровского и Билана. Солист группы «Ногу свело» обвинил коллегу в отмене его концерта в Питере. Якобы из-за нарушений ограниченных мер на выступлении Билана, был отменен его концерт.

«Ты придумал свой дьявольский план, Дима Билан, Дима Билан», — поет в припеве Максим Покровский.

После публичного обмена колкостями Билана и Покровского поклонники музыкантов обвинили обоих в хайпе на ситуации.

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