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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Каждый третий россиянин никогда не менял работу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Каждый третий участник соцопроса, проведенного сервисом «Работа.ру», весь свой трудовой стаж проработал в одной компании и не собирается уходить в другую.

В опросе приняли участие более 5 тысяч человек из всех регионов страны. 34% респондентов указали, что все время своего стажа проработали в одной компании и работу менять не собираются.

Еще треть участников исследования рассказали, что меняют работу не чаще, чем раз в 4-5 лет. Чаще раза в год работу меняют только 4% опрошенных.

Важнейшим фактором при выборе нового места работы для 66% опрошенных стал график (это самый популярный ответ после зарплаты). 57% респондентов отметили важность расстояния от дома до работы.

Тема: Делаем карьеру
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Экономика #Рынок труда
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