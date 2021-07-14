Каждый третий россиянин никогда не менял работу

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Каждый третий участник соцопроса, проведенного сервисом «Работа.ру», весь свой трудовой стаж проработал в одной компании и не собирается уходить в другую.
В опросе приняли участие более 5 тысяч человек из всех регионов страны. 34% респондентов указали, что все время своего стажа проработали в одной компании и работу менять не собираются.
Еще треть участников исследования рассказали, что меняют работу не чаще, чем раз в 4-5 лет. Чаще раза в год работу меняют только 4% опрошенных.
Важнейшим фактором при выборе нового места работы для 66% опрошенных стал график (это самый популярный ответ после зарплаты). 57% респондентов отметили важность расстояния от дома до работы.
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