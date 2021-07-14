«Французский вестник» наградили девятиминутными овациями на Каннах

Фильм «Французский вестник» режиссера Уэса Андерсона
показали на 74-м Каннском кинофестивале, зрители удостоили картину почти
девятиминутными овациями.
Действие фильма происходит в вымышленном французском
городке, а сюжет строится вокруг трех историй, воплощающих в жизнь репортажи со
страниц газеты «Французский вестник».
По словам Андерсона, этот фильм — его любовное письмо
журналистике, хотя по иронии судьбы режиссер отказался проводить
традиционную для Канн пресс-конференцию.
Когда фильм показали на Каннском фестивале, зрители наградили
картину самыми длинными овациями на мероприятии. Режиссера Андерсона чествовали
около девяти минут, сообщает Variety.
Премьера «Французского вестника» должна была состояться еще в 2020-м году, но была перенесена из-за пандемии. В России выход картины запланирован на осень 2021 года.
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