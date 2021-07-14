«Французский вестник» наградили девятиминутными овациями на Каннах

Фильм «Французский вестник» режиссера Уэса Андерсона показали на 74-м Каннском кинофестивале, зрители удостоили картину почти девятиминутными овациями.

Действие фильма происходит в вымышленном французском городке, а сюжет строится вокруг трех историй, воплощающих в жизнь репортажи со страниц газеты «Французский вестник».

По словам Андерсона, этот фильм — его любовное письмо журналистике, хотя по иронии судьбы режиссер отказался проводить традиционную для Канн пресс-конференцию.

Когда фильм показали на Каннском фестивале, зрители наградили картину самыми длинными овациями на мероприятии. Режиссера Андерсона чествовали около девяти минут, сообщает Variety.

Премьера «Французского вестника» должна была состояться еще в 2020-м году, но была перенесена из-за пандемии. В России выход картины запланирован на осень 2021 года.