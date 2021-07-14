Эксперты подсчитали сумму дефицита семейного бюджета в России

Сумма ежемесячного дохода российской семьи, позволяющая свести концы с концами, составляет 61 тысячу рублей. Реальный доход многих домохозяйств в стране меньше, сообщил Росстат по результатам исследования.

Росстат провел опрос в октябре и ноябре 2020 года среди 100 тысяч домохозяйств, состоящих, в том числе из одного человека. Специалисты задали вопросы об условиях проживания, труда, здоровья и медицинского обслуживание, детях, образовании.

В результате исследования выяснилось, что в России только четверть семей не испытывают финансовых затруднений. Остальным постоянно не хватает доходов, следует из данных опроса.

Так, 75,7% российских семей живут с дефицитом бюджета, и только 24,3% домохозяйств легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого, пишет РБК со ссылкой на Росстат.

Тем не менее, сейчас ситуация с доходами лучше, чем была в 2018 году, когда с дефицитом бюджета столкнулось почти 80% домохозяйств. В 2016 году их количетсво достигало 84,6%.