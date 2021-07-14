Серию уникальных операций на детских сердцах сделали в Кузбассе

Детские кардиохирурги НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний в Кузбассе выполнили пять операций без применения системы искусственного кровообращения, сообщила пресс-служба научно-образовательного центра «Кузбасс».

Операции сделали по малоинвазивной технологии, при которой закрытие дефекта межжелудочковой перегородки выполняется специальным окклюдером – сеточкой-ловушкой. Инструмент вводят через небольшой разрез грудины под контролем эхоКГ.

«Такой способ превосходит по результатам традиционный метод открытой хирургической коррекции этого порока. Среди преимуществ: отсутствие использования искусственного кровообращения, минимальная травматичность, короткий период реабилитации после вмешательства», – говорится в сообщении.

Детям до года с врожденным пороком сердца нельзя провести такое вмешательство через сосуды из-за слишком маленького диаметра вен и артерий. До конца года в НИИ запланировано еще 15 таких операций.