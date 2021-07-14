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РФС выяснил, что российские клубы переплачивают футболистам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Российский футбольный союз»

Голландская компания Hypercube, исследуя влияние лимита на легионеров на российский футбол, пришла к выводу, что клубы переплачивают как иностранным, так и российским футболистам, говорится в релизе на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

РФС во вторник опубликовал исследование, дающее комплексную оценку клубному футболу России. Союз заключил договор с Hypercube в апреле. Ранее компания спроектировала реформы чемпионатов Нидерландов, Бельгии, Дании и Австрии. В настоящее время в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует ограничение на количество иностранных футболистов в заявке клуба на сезон — не более восьми.

«В рамках исследования влияния лимита на легионеров Hypercube пришел к выводу, что российские клубы переплачивают как иностранцам, так и российским футболистам - дата-аналитики компании сравнивали наши показатели с данными европейских конкурентов. Рекомендация Hypercube — убрать количественные ограничения, повысить конкуренцию за место в составе и при этом добавить материальный стимул для развития молодых игроков», — говорится в релизе.

«Один из вариантов — введение так называемого "налога на роскошь", когда клуб, желающий заявить иностранца, делает обязательный финансовый взнос, а весь накопленный фонд в конце сезона распределяется между командами, выпускающими молодых россиян до 23 лет — в зависимости от количества игровых минут», — отмечает пресс-служба РФС.

В ходе исследования Hypercube проанализировал огромный массив данных от выдержек документации по лицензированию клубов за пять лет до данных об экономическом состоянии регионов, где есть профессиональный футбол. Также компания провела 70 онлайн-конференций с менеджерами клубов и лиг, тренерами и журналистами, изучила мнение болельщиков.

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