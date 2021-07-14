Власти определили срок начала «школьных» выплат

Перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнется с 16 августа, и большинство семей получат деньги именно в этот день, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты России.

Президент России Владимир Путин озвучил новые меры поддержки семей с детьми в ходе послания Федеральному собранию. На выплаты могут претендовать семьи с детьми от шести до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, но имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе.

«По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей к школе. Старт платежей намечен на 16 августа. Большинство семей получат средства именно в этот день», — сказал глава Минтруда Антон Котяков.

В министерстве пояснили, что уже с 15 июля родители могут направить свои заявления в Пенсионный фонд. При этом многие уже получили в личном кабинете на «Госуслугах» предзаполненные заявления.

Обратиться за единовременной выплатой можно до конца октября, отметили в Минтруде.