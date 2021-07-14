НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Половина месячной нормы осадков выпала в Улан-Удэ за ночь

Источник:
Sibnet.ru
289 0

Ночью во вторник на Улан-Удэ обрушился ливень, за несколько часов в столице Бурятии выпала половина месячной нормы осадков. Вода затопила дороги и проезжие части, сообщил мэр Игорь Шутенков на своей странице в Instagram.

Синоптики в понедельник предупредили жителей Бурятии о надвигающемся штормовом ветре и грозах. Во вторник ночью в городе прошел ливень, объем осадков был такой, что ливневые канализации не смогли с ними справиться.

«С ночи идет усиленная работа по откачке. К работе привлечена вся городская техника… Создан оперштаб», — проинформировал Шутенков в социальной сети.

На улицах города, по его словам, работают мотопомпы, 12 вакуумных машин, грейдеры, самосвалы. Власти собрались вводить режим повышенной готовности, чтобы привлечь технику частных организаций. Ведется засыпка размытых дорог и грейдирование.

Еще по теме
Ливни и грозы придут в Приангарье
Похолодание с дождями и грозами придет в Новосибирск
Техногенные отходы будут перерабатывать в Томской области
Штормовой ветер с грозами и градом обрушится на Бурятию
смотреть все
Бурятия #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Травников указал Локтю на лоскутья новосибирских дорог
Сибирские вузы вошли в топ по числу успешных выпускников
Серию уникальных операций на детских сердцах сделали в Кузбассе
Половина месячной нормы осадков выпала в Улан-Удэ за ночь
Самое популярное
Найден простой способ установить Windows 11 на старые компьютеры
Microsoft поднимет цены для российских пользователей
Навальный рассказал про регулярные обнаженные съемки
Кремль поддержал идею о всеобщей вакцинации россиян
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
31
Путин поддержал создание казачьих подразделений
24
Захарова заявила о развале западной версии отравления Навального
21
Навальный рассказал про регулярные обнаженные съемки
20
Талибы пообещали России мир
20
Суд разъяснил, как законно пользоваться чужой картой
Sibnet.Ru