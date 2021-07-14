Половина месячной нормы осадков выпала в Улан-Удэ за ночь

Ночью во вторник на Улан-Удэ обрушился ливень, за несколько часов в столице Бурятии выпала половина месячной нормы осадков. Вода затопила дороги и проезжие части, сообщил мэр Игорь Шутенков на своей странице в Instagram.

Синоптики в понедельник предупредили жителей Бурятии о надвигающемся штормовом ветре и грозах. Во вторник ночью в городе прошел ливень, объем осадков был такой, что ливневые канализации не смогли с ними справиться.

«С ночи идет усиленная работа по откачке. К работе привлечена вся городская техника… Создан оперштаб», — проинформировал Шутенков в социальной сети.

На улицах города, по его словам, работают мотопомпы, 12 вакуумных машин, грейдеры, самосвалы. Власти собрались вводить режим повышенной готовности, чтобы привлечь технику частных организаций. Ведется засыпка размытых дорог и грейдирование.