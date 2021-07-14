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Тело сорвавшегося со скалы туриста достали из ущелья в Горном Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС по Республике Алтай

Спасатели в Республике Алтай достали из ущелья тело новосибирского туриста, несколько дней назад сорвавшегося со скалы в районе Актру, сообщает МЧС региона.

Трагедия произошла 10 июля в ущелье Ян Карасу, опытный турист из Новосибирска сорвался с высоты в 700 метров. Спасатели, дежурившие на сезонном посту Актру, обнаружили место падения.

Из-за особенностей местности эвакуация тела возможна лишь с применением воздушного судна. В тот же день был привлечен вертолет Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, но погода не позволила спасателям вылететь и завершить операцию.

13 июля вертолёт со спасателями направился к месту происшествия. Из-за сильного ветра и тумана работы по эвакуации выполнить не удавалось. 14 июля в 05.20 пилотам удалось подлететь к месту падения туриста, достать тело и перевезти его в Горно-Алтайск. В работах принимали участие девять спасателей.

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