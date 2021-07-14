НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Ливни и грозы придут в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
326 0
Фото: © Гидрометцентр Иркутской области

Сильные дожди, ливни и грозы ожидаются в Иркутской области в среду, четверг и пятницу. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По информации Иркутского гидрометцентра, в течение трех дней в области пройдут сильные дожди и грозы. Спасатели обратились к жителям региона с просьбой воздержаться от поездок во время грозы, не купаться на пляжах, отказаться от рыбалки.

«Если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу в безопасном месте. Помните, быстрое движение притягивает молнию», — объяснили специалисты МЧС.

В последний раз сильные дожди в Иркутской области прошли 8 и 9 июля. В Иркутске за семь часов выпала почти половина от месячной нормы осадков. Подтопления фиксировали в Ангарске, Шелехове, Байкальске.

Еще по теме
Половина месячной нормы осадков выпала в Улан-Удэ за ночь
Похолодание с дождями и грозами придет в Новосибирск
Техногенные отходы будут перерабатывать в Томской области
Штормовой ветер с грозами и градом обрушится на Бурятию
смотреть все
Иркутск #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Травников указал Локтю на лоскутья новосибирских дорог
Сибирские вузы вошли в топ по числу успешных выпускников
Серию уникальных операций на детских сердцах сделали в Кузбассе
Половина месячной нормы осадков выпала в Улан-Удэ за ночь
Самое популярное
Найден простой способ установить Windows 11 на старые компьютеры
Microsoft поднимет цены для российских пользователей
Навальный рассказал про регулярные обнаженные съемки
Кремль поддержал идею о всеобщей вакцинации россиян
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Как шорты укорачивают карьеру, или В каком виде дела делаются
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

ANVikulov

Что за дела в Казахстане 35-38. За литр. В уши нам дуют. Сами казахам по 30 руб за литр продают оптом....

-Керя-

Враньё Воровство Предательство

Uynachalnica

ЦитатаМинэкономразвития РФ спрогнозировало рост среднемесячной зарплаты в 2021 году почти на 5 тысяч...

ANVikulov

Стоимость 1 литра бензина АИ 92 достигала 26.41 рубля, что в национальной валюте составляет 151 тенге....Что...
Sibnet.Ru