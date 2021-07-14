Ливни и грозы придут в Приангарье

Сильные дожди, ливни и грозы ожидаются в Иркутской области в среду, четверг и пятницу. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По информации Иркутского гидрометцентра, в течение трех дней в области пройдут сильные дожди и грозы. Спасатели обратились к жителям региона с просьбой воздержаться от поездок во время грозы, не купаться на пляжах, отказаться от рыбалки.

«Если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу в безопасном месте. Помните, быстрое движение притягивает молнию», — объяснили специалисты МЧС.

В последний раз сильные дожди в Иркутской области прошли 8 и 9 июля. В Иркутске за семь часов выпала почти половина от месячной нормы осадков. Подтопления фиксировали в Ангарске, Шелехове, Байкальске.