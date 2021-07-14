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Стал известен сюжет последнего фильма Меньшова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © wikimedia.org/wiki/Category:Vladimir_Menshov

Последний фильм, в создании сценария которого принимал участие Владимир Меньшов, будет рассказывать о полиции.

О сюжете будущего проекта рассказал друг и коллега покойного Владимира Меньшова, председатель комиссии Общественного совета при ФСИН Алексей Лобарев в беседе с NEWS.ru. Лобарев жил по соседству с Меньшовым и часто с ним общался. Однажды он поделился с режиссером своей идеей снять фильм о полиции.

«Он (Меньшов) говорит: "О, давай, и ресоциализацию туда вставь. Давай в фильме покажем, что главный герой, который боролся со стихией, вышел из колонии и стал нормальным человеком". И мы тогда синопсис наш переделали под него, сейчас осталось уже всего две страницы сценария написать. Мы планируем фильм посвятить ему (Меньшову), — рассказал Лобарев.

Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Он прославился как режиссер таких фильмов как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли».


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