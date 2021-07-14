Врачи установили связь между курением и тяжелой формой COVID-19

Курильщики чаще некурящих рискуют перенести COVID-19 в тяжелой форме, так как курение вызывает повреждения клеток легких, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Бурятии.

В одном из крупнейших исследований выяснилось, что курильщиков, в том числе, тех, кто курил в прошлом почти в полтора раза больше среди перенесших COVID-19 в тяжелой форме.

Кроме того, курильщики почти в два раза чаще попадали в отделение интенсивной терапии, или умирали по сравнению с некурящими. А утверждение, что курение защищает о коронавируса, до сих пор никто из исследователей не подтвердил, хотя эту теорию также изучают.

Единственное, что врачи могут сказать с уверенностью — курение оказывает разрушительное воздействие на организм и, в первую очередь, на легкие и сердечно-сосудистую систему, которые особенно страдают при COVID-19.