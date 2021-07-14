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Психбольница в Новосибирске стала COVID-госпиталем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Расположенная в новосибирском микрорайоне ОбьГЭС психиатрическая больница №3 на 100 коек перепрофилирована в инфекционный госпиталь, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

В госпиталь в филиале психбольницы №3 на улице Бердышева будут переводить на долечивание пациентов городской больницы №3 в стабилизированном состоянии. Медперсонал прошел курсы повышения квалификации для лечения пациентов с коронавирусом.

Сейчас в Новосибирской области для пациентов с коронавирусом перепрофилировано 6,2 тысячи коек. Коечный фонд также увеличен в действующих инфекционных госпиталях Новосибирска и инфекционных отделениях районных больниц.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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