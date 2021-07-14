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Вышел тизер второго сезона сериала «Проект Анна Николаевна»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала

Главная героиня в новом сезоне из андроида превратится в настоящего человека и переберется в Москву. Дата выхода новых серий пока неизвестна.

В продолжении сериала полицейские из провинциального городка отправятся покорять Москву, куда переводят начальника отдела Виктора Галузо. Вместе с ним в столицу переезжает и его команда — оперативники Слава Ляпин и Сережа Мокрый. Тем временем в их отделе появляется настоящая, живая Анна Николаевна Королькевич. Вместе с ней герои возьмутся за дела федерального значения.

Сериал «Проект Анна Николаевна» вышел весной 2020 года. Он рассказывал о капитане полиции Анне Королькевич. Но девушка была роботом-андройдом, со способностями, превосходящими человеческие.

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