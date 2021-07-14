Российский легкий истребитель составит конкуренцию F-35

Перспективный боевой самолет, презентация которого должна состояться в первый день авиасалона МАКС-2021, составит конкуренцию американскому истребителю пятого поколения F-35, считает директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

«Отечественный легкий истребитель вступает в борьбу с американским F-35 на внешних рынках. Уверен, что демонстрация самолета на МАКС-2021 произведет эффект разорвавшейся бомбы, не зря "Рособоронэкспорт" пригласил на выставку более 120 делегаций из 65 стран мира», — цитирует ТАСС Пантелеев

Эксперт отметил, что о технических характеристиках самолета пока известно мало. Согласно имеющейся информации, новый истребитель обладает низкой заметностью в различных диапазонах, высокой тяговооруженностью, большой боевой нагрузкой, передовым набором авиационных средств поражения.

«Нет сомнений, что в этом десятилетии Россия сможет восстановить тандем перспективных авиационных комплексов: тяжелый Су-57 и новый легкий самолет, призванный решать тактические задачи», — сказал Пантелеев.

Во вторник пресс-служба Ростеха заявила, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) представит принципиально новый военный самолет в первый день Международного авиационно-космическом салона в Жуковском.