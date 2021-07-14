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Россия отказалась выполнять решение ЕСПЧ по однополым бракам

Источник:
ТАСС
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Фото Sibnet.ru

Россия по Конституции не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по регистрации брака трех однополых пар, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По нашей конституции — нельзя!» — сказал ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия выполнять решение ЕСПЧ.

Ранее ЕСПЧ признал нарушением статьи восьмой Европейской конвенции о правах человека — о праве на уважение частной и семейной жизни - отказ трем однополым парам из России заключить брак. Суд считает, что РФ имеет обязательство исполнять положения Европейской конвенции о правах человека.

Согласно новой норме статьи 79 Конституции РФ, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в истолковании, противоречащем основному закону, не должны исполняться на территории России.

Поправками 2020 года в российскую конституцию была, в частности, включена норма о защите «института брака как союза мужчины и женщины».

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