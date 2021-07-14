Власти назвали реальный срок строительства красноярского метро

Метро в Красноярске может быть построено к 2025 году, но местные власти должны снизить его стоимость, об этом говорили на встрече Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и губернатор края Александр Усс.

«Разговор был большой, порядка полутора часов. Речь шла и о поиске оптимальных технических решений, которые сделают метро в Красноярске современным. И об оптимизации его стоимости. По мнению Марата Шакирзяновича, вполне реально к 2025 году построить метро в Красноярске», — написал Усс в Instagram.

По словам Хуснуллина, проект еще не доработан, он дал поручение в течение двух недель представить новое техзадание, которое предполагает уменьшение стоимости строительства. Ранее стоимость оценивали в 114 миллиардов рублей.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство законсервировали в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета выделили 1 миллиард рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту «Чистый воздух». Сейчас проект метрополитена находится на рассмотрении Главгосэкспертизы.