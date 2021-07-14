НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Власти назвали реальный срок строительства красноярского метро

Источник:
Sibnet.ru
288 0
Фото: © instagram.com/maratkhusnullin

Метро в Красноярске может быть построено к 2025 году, но местные власти должны снизить его стоимость, об этом говорили на встрече Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и губернатор края Александр Усс.

«Разговор был большой, порядка полутора часов. Речь шла и о поиске оптимальных технических решений, которые сделают метро в Красноярске современным. И об оптимизации его стоимости. По мнению Марата Шакирзяновича, вполне реально к 2025 году построить метро в Красноярске», — написал Усс в Instagram.

По словам Хуснуллина, проект еще не доработан, он дал поручение в течение двух недель представить новое техзадание, которое предполагает уменьшение стоимости строительства. Ранее стоимость оценивали в 114 миллиардов рублей.

Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием. Окончательно строительство законсервировали в 2013 году. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета выделили 1 миллиард рублей на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту «Чистый воздух». Сейчас проект метрополитена находится на рассмотрении Главгосэкспертизы.

Еще по теме
Аэропорту Абакана присвоено имя Василия Тихонова
Новосибирское метро отменило переход на летний режим из-за COVID
РЖД поддержит проект городской электрички в Новосибирске
Усс представит правительству РФ проект метро в Красноярске
смотреть все
Красноярск #Транспорт и дороги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Суд арестовал имущество Быкова стоимостью 50 млн рублей
Врачи установили связь между курением и тяжелой формой COVID-19
Похолодание с дождями и грозами придет в Новосибирск
Следователи допросили мужчину, угрожавшего сбросить ребенка с балкона
Самое популярное
Найден простой способ установить Windows 11 на старые компьютеры
Microsoft поднимет цены для российских пользователей
Навальный рассказал про регулярные обнаженные съемки
Кремль поддержал идею о всеобщей вакцинации россиян
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия отказалась выполнять решение ЕСПЧ по однополым бракам
Путин пообещал обеспечить Украину транзитом газа
Россия вышла на четвертое место в мире по числу заражений COVID
Обнаружена звезда «невозможной» формы
О самом главном
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
31
Путин поддержал создание казачьих подразделений
24
Захарова заявила о развале западной версии отравления Навального
21
Навальный рассказал про регулярные обнаженные съемки
20
Суд разъяснил, как законно пользоваться чужой картой
20
Россия потребовала к себе уважения от США
Sibnet.Ru