Власти назвали реальный срок строительства красноярского метро

Метро в Красноярске может быть построено к 2025 году, но
местные власти должны снизить его стоимость, об этом говорили на встрече Вице-премьер
РФ Марат Хуснуллин и губернатор края Александр Усс.
«Разговор был большой, порядка полутора часов. Речь шла и о
поиске оптимальных технических решений, которые сделают метро в Красноярске
современным. И об оптимизации его стоимости. По мнению Марата Шакирзяновича,
вполне реально к 2025 году построить метро в Красноярске», — написал Усс в
Instagram.
По словам Хуснуллина, проект еще не доработан, он дал
поручение в течение двух недель представить новое техзадание, которое
предполагает уменьшение стоимости строительства. Ранее стоимость оценивали в 114 миллиардов рублей.
Работы по строительству метрополитена в Красноярске начались
в октябре 1995 года, они неоднократно приостанавливались из-за проблем с
финансированием. Окончательно строительство законсервировали в 2013 году. В
2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета выделили 1 миллиард рублей
на корректировку проектной документации метрополитена по федеральному проекту
«Чистый воздух». Сейчас проект метрополитена находится на рассмотрении
Главгосэкспертизы.