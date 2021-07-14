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Путин пообещал обеспечить Украину транзитом газа

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва выполнит обязательства по контракту о транзите газа через Украину

«Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта [по транзиту газа] и, безусловно, будет полностью их выполнять», — цитирует ТАСС Путина.

При этом он подчеркнул, что вопрос транзита газа через Украину, как и другие газовые вопросы, не следует связывать с переговорами в нормандском формате по урегулированию на Украине .

«Это ничего не имеет общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток - 2", либо транзит нашего газа через территорию Украины», — считает Путин.

Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вопрос функционирования газопровода «Северный поток — 2» следует обсудить на будущей встрече лидеров "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия, Украина).

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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Политика #Мир #Россия #Недра и ТЭК
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