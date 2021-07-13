Обнаружена звезда «невозможной» формы

Международный коллектив ученых обнаружил звезду очень редкой формы — светило представляет собой гигантскую «каплю», возникшую из-за мощного гравитационного воздействия.

Звездная система HD265435 находится на расстоянии примерно 1500 световых лет от Солнца и состоит из горячей субкарликовой звезды и белого карлика, делающих полный оборот друг вокруг друга примерно за 100 минут, пишет Nature Astronomy.

Белые карлики представляют собой звезды, которые выработали все свое топливо и сжались. На финальной стадии ядро белого карлика повторно воспламеняется в результате термоядерного взрыва, возникает сверхновая.

Такой процесс возможен, если карлик набирает массу, в 1,4 раза превышающую массу Солнца. Для этого белый карлик должен аккумулировать вещество из окружающей среды. Для объяснения феномена HD265435 подходит именно подобный сценарий.

В системе HD265435 астрономы не видят сам белый карлик, а только его компаньона — более яркую звезду, форма которой искажена интенсивной гравитацией космического «соседа». Исследователи подсчитали, что две звезды сольются примерно через 70 миллионов лет.