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Урожай «лунного» риса впервые собрали в Китае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Китайские ученые собрали первый урожай риса из семян, которые в прошлом году слетали к Луне и обратно в космическом аппарате «Чанъэ-5», сообщает Центральное телевидение Китая.

Эксперимент проводили исследователи Южно-Китайского сельскохозяйственного университета. Сбор урожая «лунного» риса стартовал 9 июля на поле учебно-исследовательской базы учебного заведения.

В прошлом году партия семян весом 40 граммов побывала в 23-дневной миссии к Луне, зерна подверглись воздействия космического излучения, после чего вернулись на Землю и были переданы ученым университета.

Китай 24 ноября 2020 года запустил возвращаемый аппарат «Чанъэ-5», 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны. Китай стал третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.

Вся миссия заняла 23 дня. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. 17 декабря на Землю были успешно доставлены 1731 граммов образцов лунного грунта, которые позже были переданы ученым для исследований.

По мнению экспертов, «лунный» рис имеет большую ценность для научных исследований, так как подвергшиеся космическому воздействию семена могут стать потенциальной основой для выведения новых высокоурожайных и качественных культур.

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Технологии #Наука #Космос
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