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Зеленский похвалил статью Путина

Источник:
«Страна.ua»
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский похвалил статью о единстве русских и украинцев, опубликованную президентом России Владимиром Путиным.

Украинский лидер отметил, что Путин глубоко проработал вопрос и потратил много времени на погружение в тему. По словам Зеленского, он хотел бы обсудить с российским президентом отдельные ее положения при личной встрече.

«Я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей», — сказал Зеленский, пообещав ответить на публикацию российского лидера под названием «Об историческом единстве русских и украинцев».

Статья Путина была опубликована на сайте Кремля 12 июля. Она посвящена историческим вопросам, связанным с формированием наций на Украине и в России, общности украинцев с русским народом и территориальным проблемам на постсоветском пространстве.

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