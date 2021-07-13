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WhatsApp упростит процедуру восстановления аккаунтов

Источник:
Androidpolice
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Фото: © Sibnet.ru

Процесс восстановления заблокированных аккаунтов мессенджера WhatsApp упростится — в скором времени оспорить блокировку можно будет непосредственно из приложения.

Сейчас заблокированный пользователь не может видеть список чатов. Вместо этого появляется надпись о том, что ему больше не разрешается использовать WhatsApp. В новой версии приложения можно будет запросить пересмотр решения нажатием кнопки.

После отправки апелляции пользователь получит уведомление о том, что данные об аккаунте отправлены команде поддержки, которая проверит нарушение правил. Также можно будет добавить информацию об инциденте.

Если аккаунт восстановят, пользователю останется лишь заново пройти верификацию. Однако если поддержка откажется от восстановления, то вернуть WhatsApp можно будет только регистрацией на новый номер.

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