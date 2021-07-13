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Иркутянин залез на ограждение балкона на 14 этаже с малышом на руках

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Иркутска залез на ограждение балкона на 14-м этаже с трехлетним ребенком на руках. Очевидцы сообщили, что иркутянин требует встречи с женой.

Житель Иркутска сняли на видео сцену, как в одной из высоток мужчина забрался на ограждение балкона с ребенком на руках. По данным пресс-службы МВД, ЧП произошло на улице 1-ой Советской в городе Иркутске. Он отказывается возвращаться в квартиру и требует встречи с женой.

На месте работают сотрудники полиции и спасатели. Территория оцеплена полицейскими, проход пешеходов ограничен.

Сотрудники полиции и жильцы дома пытаются уговорить гражданина отказаться от своих намерений. Переговоры продолжаются больше часа. По данным полиции, одна из причин происходящего-проблемы в семье.

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Иркутск #Происшествия #ЧП
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