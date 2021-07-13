«Калашников» разработает сверхкомпактный пистолет Лебедева

Концерн «Калашников» разработает сверхкомпактную модификацию новейшего пистолета Лебедева (ПЛ), сообщил главный конструктор «Калашников» Сергей Уржумцев.

«Что касается сверхкомпактной модификации, то да, такой образец в линейке ПЛ будет. По конкретным срокам сейчас невозможно сказать, так как это будет определяться потребностями структур, которые будут его заказывать. В любом случае он появится несколько позже, чем выйдут на рынок существующие версии — пистолет МПЛ, МПЛ-1 и ПЛК», — сказал Уржумцев в интервью ТАСС.

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По его словам, создание сверхкомпактного пистолета Лебедева необходимо для развития рыночной ниши этого оружия. «Практически во всех мировых пистолетных брендах, например в линейке Glock, такое исполнение пистолета имеется», — пояснил главный конструктор.

Пистолет Лебедева — новейший образец компактного стрелкового оружия разработки «Калашникова». Он создан под боеприпасы 9 на 19 миллиметров, в том числе патроны повышенной мощности 7Н21. Пистолет оснащены планками для крепления фонарей и лазерных целеуказателей, магазином с индикацией количества патронов. Для него выпускаются сменные накладки на рукоятку.