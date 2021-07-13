Эксперт предупредил о паразитах в ягодах

Немытая клубника, черешня, абрикосы и другие фрукты и ягоды
могут привести к попаданию паразитов в организм человека, сообщил Sibnet.ru владелец
медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович.
Паразиты – это многоклеточные существа, которые поддерживают свою жизнедеятельность за счет других организмов.
Самые распространенные
симптомы, которые говорят о том, что в организме завелись паразиты – это нарушение
аппетита, тошнота, рвота, боли в животе, жидкий кровянистый стул. Сыпь, слабость,
утомляемость и нарушение сна тоже могут говорить о паразитарной инфекции.
«Через немытые ягоды и фрукты в организм могут попасть
аскариды. Выяснить, если заражение можно с помощью анализа крови на антитела к конкретным
паразитам», — сообщил Саванович.