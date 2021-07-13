Эксперт предупредил о паразитах в ягодах

Немытая клубника, черешня, абрикосы и другие фрукты и ягоды могут привести к попаданию паразитов в организм человека, сообщил Sibnet.ru владелец медицинской онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович.

Паразиты – это многоклеточные существа, которые поддерживают свою жизнедеятельность за счет других организмов.

Самые распространенные симптомы, которые говорят о том, что в организме завелись паразиты – это нарушение аппетита, тошнота, рвота, боли в животе, жидкий кровянистый стул. Сыпь, слабость, утомляемость и нарушение сна тоже могут говорить о паразитарной инфекции.

«Через немытые ягоды и фрукты в организм могут попасть аскариды. Выяснить, если заражение можно с помощью анализа крови на антитела к конкретным паразитам», — сообщил Саванович.