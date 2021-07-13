Предприятие по переработке опасных отходов построят в Томской области

Предприятие по переработке техногенных отходов откроется в районе города Северска Томской области в 2024 году, это позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе, сообщила пресс-служба ТГУ.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу «обеспечить безопасность при обращении с отходами I и II класса опасности, а также создать отрасль обращения с отходами с получением вторичных продуктов и реализации замкнутого цикла».

Предприятие, которое появится в Томской области, будет ориентировано на определенный класс отходов: это логистически оправдано, чтобы не строить по стране одинаковые заводы, а специализироваться на том, что превалирует в регионе.

«После первичной переработки получаются концентраты. Дальше вопрос: что с ними делать и как поступать. В процессе электролизного производства, например, остаются отходы с пониженным содержанием хрома и никеля. Дальше они уже не могут использоваться как растворы для никелирования или хромирования, но никто никель и хром из них полностью не убирал», – объяснил заведующий Инновационно-технологическим центром и лабораторией химических технологий ТГУ Виктор Сачков.

Если вернуть хром и никель, например, в виде солей или металла, их снова можно пустить в электролизное производство, пояснил ученый. Проекты ТГУ направлены на то, чтобы найти эффективный способ использования такого сырья в производстве новых продуктов.