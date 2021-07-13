Новосибирцы столкнулись с отсутствием вакцин от COVID

Жители Новосибирской области жалуются на отсутствие вакцин против коронавируса в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации — поставить прививку не могут ни по записи через Госуслуги, ни по живой очереди.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в четверг, 8 июля сообщил, что темпы вакцинации в регионе снизились. По данным регионального правительства, если с 17 по 23 июня в области привилось более 42,5 тысячи человек, то с 1 по 7 июля поставили прививку только 5 тысяч человек.

Вероятно, это снижение связано с сокращением поставок препарата. Сейчас сделать прививку от коронавируса, если верить гневным постам в соцсетях, новосибирцы не могут нигде — ни в поликлиниках, ни в мобильных пунктах вакцинации. Медики разводят руками — препарата нет.

«В поликлинике вакцины нет никакой. Ожидают на следующей неделе со словами: "Приходите, узнавайте, привезут или нет". Ставят в формате живой очереди. Тут как повезет. Может весь день придется постоять, а может и за час управится», — написала одна из жительниц области во «ВКонтакте».

По ее словам, записаться на вакцинацию можно еще через Госуслуги, но проблема в том, что «на Госуслугах не в теме, что вакцины-то нет». Эти слова подтверждает неудачный опыт другого жителя Новосибирской области, записавшегося через портал и обратившегося с жалобой в редакцию Sibnet.ru.

«Срыв вакцинации»?

По словам молодого человека, он записался на вакцинацию через Госуслуги. За сутки до дня прививки на почту пришло напоминание. Казалось, что все идет по плану. Но когда 13 июля в назначенное время он явился в поликлинику, то узнал, что вакцина закончилась.

В регистратуре признались, что не знают, когда придет очередная партия препарата. Более того, записаться в «лист ожидания» не удалось. «Сказали вакцины нет, и никаких записей тоже нет», — сообщил читатель Sibnet.ru.

Жительница города Обь Елена Ященко столкнулась с аналогичной проблемой, и обошла, кажется, все инстанции, прежде чем оставить возмущенный комментарий в группе правительства Новосибирской области во «ВКонтакте». Она сообщила, что не может пройти полный курс вакцинации из-за отсутствия второго компонента «ЭпиВакКороны».

«Прошли уже сроки повторного введения у массы привившихся. В пунктах вакцинации по Новосибирску тоже нет. По телефонам Министерства здравоохранения и всяких "горячих линий" невозможно дозвониться. Письма рассматриваются в 30-дневный срок. В справочной общественной приемной губернатора мне тоже не помогли... Почему нет вакцины, и кто несет ответственность за срыв вакцинации?» — задала вопрос женщина.

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К слову, в конце июня желающие вакцинироваться «Спутником V» также столкнулись с нехваткой, но первого, а не второго компонента.

Представители Минздрава тогда подтвердили, что к вечеру 25 июня в пунктах вакцинопрофилактики областного центра был практически полностью использован первый компонент поступившей вакцины…

А на вопрос жительницы Оби представитель областного Минздрава ответил во вторник, что объемы и сроки поставки формирует Минздрав РФ и отправляет в регионы. Сейчас в область поступает в основном «Спутник V», а не «ЭпиВакКорона».

Впрочем, узнать в пресс-службе областного Минздрава, когда и сколько доз «Спутника V» поступило в регион Sibnet.ru также не удалось. Представитель пресс-службы дала идентичный ответ — распределением вакцин занимается федеральное ведомство, а значит все вопросы об объемах и сроках поставки вакцины «адресуйте, пожалуйста, в Минздрав Российской Федерации».