Сериал «Хозяйка горы» со Снаткиной выходит на канале «Россия»

Сериал «Хозяйка горы» с фантазийным сюжетом выходит на канале «Россия». Главную роль в проекте сыграла 38-летняя актриса Анна Снаткина, перевоплотившаяся в девушку-подростка.

Действие сериала развивается в небольшом шахтерском поселке Каменный. Там каждый знает легенду о Хозяйке горы — зеленоглазой княжне Марии Тумановой, бывшей владелице изумрудных приисков, которая получила прозвище Василиска. Туманова спрятала в поселке свои сокровища, а перед смертью прокляла всех, кто посмеет ими завладеть.

Долгое время местные жители боялись даже произносить имя княжны. И только 17-летняя красавица Аленка Кошкина дерзко бросает вызов колдовству Василиски. В тот же день отец девушки находит в шахте шкатулку с драгоценностями. Эта находка приносит жителям одни несчастья.

Режиссер Екатерина Двигубская:

«Это тот редкий случай, когда сценарий позволяет режиссеру самому создать уникальный, небытовой мир. Есть некий поселок Каменный, где развивается фантазийная история. Я думаю, что она сможет увлечь зрителя, как увлекла меня»

События сериала охватывают двадцать лет, с 90-х годов и вплоть до наших дней. Чтобы перевоплотиться в 17-летнюю девушку Анне Снаткиной пришлось поправиться на 10 килограммов.

Съемки «Хозяйки горы» проходили в Минске, Гродненской и Брестской областях, а также в Адыгее. Вымышленный поселок Каменный снимали в маленьком белорусском Усяже, а масштабные декорации шахты были выстроены в районе огромного гранитного карьера Микашевичи в 200 километрах от Минска.

Премьера остросюжетной мелодрамы «Хозяйка горы» состоится 19 июля в 21.20 в эфире телеканала «Россия».