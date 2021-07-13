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Союз потребителей предупредил о росте цен на незаменимые продукты

Источник:
«Вечерняя Москва»
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Фото: © Sibnet.ru

Осенью может подорожать «абсолютно все», сказал в беседе с «Вечерней Москвой» глава Союза потребителей России.

«Единственное главное ограничение цен сегодня — спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу, — пояснил Шелищ.

По его словам, к таким продуктам относятся крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.

Что касается сезонных продуктов, то, по мнению главы Союза потребителей, они пока прибавляют в цене, но в скором времени должны подешеветь. Тем не менее, полагает Шелищ, эта тенденция будет «в коротком моменте», а год к году эти продукты «все равно будут дорожать».

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