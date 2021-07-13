Созданные в Томске импланты вдвое ускорят заживление переломов

Томские ученые создали импланты, которые способны вдвое увеличить скорость восстановления после переломов, сообщила пресс-служба ТПУ.

Ученые вуза определили оптимальные структурные параметры титановых имплантатов, которые печатают на 3D-принтере. Кроме того, в Томске предложили методику их усовершенствования с помощью биоактивного кальций-фосфатного покрытия, которое ускоряет восстановление поврежденных костей.

Особенность разработки заключается в комбинировании нескольких методов модифицирования материала. Это позволяет персонифицировать имплантаты не только по форме, но и по физико-химическим и биологическим свойствам, что помогает при лечении сложных патологий и травм.

Чтобы оптимизировать свойства изделий и снизить число дорогостоящих экспериментов, томские ученые использовали компьютерное моделирование процесса выхода лекарственных препаратов, размещаемых на имплантате. Это, по словам политехников, ускорит выход новых типов имплантатов на рынок.